Van Den Brom a des regrets: "Nous encaissons des buts suite à des erreurs de notre part"

L'entraîneur de Genk sait que son équipe est passée à côté de la montre en or au Jan Breydel.

"Nous avons commencé la rencontre en encaissant un but un peu douteux, qui n'est finalement pas hors-jeu", a déclaré le Hollandais en conférence de presse. "Je me demandais comment mon équipe allait réagir, mais finalement nous avons bien joué et nous avons marqué deux buts. Directement après la pause, nous avons la possibilité de faire 1-3, puis nous avons perdu le fil du match".

"Tout le monde sait que si Bruges met la pression, cela devient difficile. Nous ne savions plus ressortir la balle sous pression. C'est juste dommage d'avoir encaissé des buts sur des erreurs de notre part. Je pense aussi que nous n'avions pas les ressources physiques en fin de rencontre, le match de jeudi y est peut-être pour beaucoup".