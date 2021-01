Adolfo Gaich refuse d'aller à l'Antwerp et se dirige vers la Serie A

Dans le viseur de plusieurs clubs européens, dont le Club de Bruges, l'Argentin avait finalement rejoint le CSKA Moscou en début de saison. Six mois plus tard, son temps de jeu est limité dans la capitale russe où il n'a inscrit qu'un seul but.

Adolfo Gaich (21 ans) ne sera pas le nouveau buteur de l'Antwerp. L'attaquant du CSKA Moscou a mis fin aux négociations avec le matricule 1 car il ne désire pas évoluer en Jupiler Pro League, comme le soulignent nos confrères de Het Laatste Nieuws. L'international argentin est sur le point de rejoindre Benevento. L'entraîneur de l'actuel onzième de Serie A, Filippo Inzaghi a fait du joueur âgé de 21 ans sa priorité du mercato. Cela signifie que l'Antwerp va devoir se trouver un autre attaquant durant les prochains jours.