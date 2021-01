Domenech revient sur ses déclarations à propos de Diego Maradona

L'entraîneur de Nantes avait une nouvelle fois défrayé la chronique lors d'une conférence de presse.

"J’aurais aimé prendre Maradona mais il est mort." Au début du mois, Raymond Domenech a provoqué un véritable tollé en lâchant une phrase jugée choquante pour répondre à une question concernant Jean Lucas, qui a préféré rejoindre Brest plutôt que le FC Nantes. Un propos sur lequel est revenu l'entraîneur des Canaris.

"Je ne voulais pas provoquer. J’ai peut-être choisi le mauvais exemple. J’aurais dû prendre celui de Messi. Je voulais juste dire que nous entraîneurs, on rêve tous d’avoir les plus grands joueurs du monde. On me dit souvent de faire attention car en fait les gens ne retiennent que certaines de mes phrases et pas tout ce que j’ai dit avant. Je fais moi-même les titres avec mes déclarations. Oui, c’est un parasite, mais ce n’est ni volontaire, ni de la provoc'", a indiqué l'ex-sélectionneur de l'équipe de France pour 20 Minutes.