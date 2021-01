Julien Vercauteren file en division 2 espagnole

L'ancien joueur de l'Union va se relancer dans un club basé à Tenerife.

Julien Vercauteren, sans club depuis la fin de son aventure au RWDM, se cherchait un nouveau défi et il l'a trouvé. Selon nos informations il a signé un contrat de 6 mois au club espagnole de CD Marino.

Ce club évolue en seconde division et est basé à Tenerife. Durant sa carrière, Vercauteren a porté les maillots du Lierse, de Nice, de Westerlo et de l'Union St Gilloise avant de rejoindre Virton et donc le RWDM.