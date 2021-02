Officiel: Gaëtan Hendrickx file à Courtrai

En manque de temps de jeu, le médian quitte provisoirement le Sporting de Charleroi.

Gaëtan Hendrickx n'a plus vraiment voie au chapitre au Sporting de Charleroi depuis le début de saison. Et le médian a décidé d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Il rejoint le KV Courtrai et son nouveau coach, Luka Elsner, où il est prêté, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison.

Arrivé en provenance de STVV en 2016, le médian de 25 ans s'était rapidement imposé dans l'entrejeu carolo, mais son temps de jeu s'est nettement réduit au cours des deux derniers exercices, en particulier cette saison: il n'a participé qu'à quatre rencontres pour un total de 172 minutes.