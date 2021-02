Coupe de Belgique : festival de buts pour La Gantoise; débuts réussis pour Yves Vanderhaeghe

Après les qualifications de Malines et de Charleroi cet après midi, place aux autres rencontres de Croky Cup.

OHL - Cercle

Les deux formations de l'élite se retrouvaient en coupe pour en découdre. Pour le premier match d'Yves Vanderhaeghe sur le banc du Cercle, qui s'est immédiatement distingué. Hotic (2e) ouvrait le score rapidement sur penalty, avant qu'OHL n'égalise dans la foulée via Maertens (3e). Déjà deux buts en moins de cinq minutes, la rencontre débutait en boulet de canon. Marcelin (39e) mettait ensuite le Cercle aux commandes au terme d'une belle action individuelle. En fin de rencontre, Taravel (73e) rapprochait le Cercle de la victoire sur penalty. Hubert dans les arrêts de jeu réduisait le score pour OHL, mais le Cercle tenait bon et validait sa qualification.

La Gantoise - Heur Tongeren

Face à une formation super défensive, les Buffalos prenaient les choses en main dès le coup d'envoi. Titulaire d'entrée, le nouveau venu Tarik Tissoudali (24e) ouvrait le score via le poteau. Donneur d'assist sur l'ouverture du score, Roman Bezus (33e) doublait ensuite la mise de la tête bien servi par le jeune Matisse Samoise. Le jeune talent belge triplait la mise après la pause (56e), inscrivant au passage son premier but en coupe. Anderson Niangbo (77e) puis Mbayo sur penalty dans les arrêts de jeu fixaient le score et la qualification pleine des Gantois.