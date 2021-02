Dahmane se rappelle du jour où Olivier Deschacht l'a traité de "clochard"

Ce soir, l'Olympic Charleroi et Zulte Waregem s'affrontent en 16es de finale de Croky Cup. Mohamed Dahmane espère retrouver Olivier Deschacht.

Il y a treize ans de cela, Mohamed Dahmane et Olivier Deschacht s'étaient en effet frottés l'un à l'autre lors d'un match entre Anderlecht et le RAEC Mons ; le défenseur du RSCA avait traité son adversaire de "clochard", des propos que Mohamed Dahmane, aujourd'hui à l'Olympic Charleroi, n'oublie pas. "Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit que Dieu faisait bien les choses. Je n'ai évidemment pas oublié ces mots", explique Dahmane au Nieuwsblad.

"Maintenant, il va pouvoir voir que le clochard est riche. Pas millionnaire, mais j'ai bien gagné ma vie. On ne peut qu'avoir du respect pour la carrière de Deschacht, mais le fait qu'il ait dit ça à l'époque au joueur d'un petit club, c'était vraiment bas de sa part", regrette le Franco-Algérien. "Quand je vois ce qui lui est arrivé par après avec cette histoire de paris, c'est le karma. Moi, le petit clochard, je suis très heureux. J'espère que Francky Dury va le faire jouer, oui".