Retour en terrain connu pour Cristian Benavente: "Pour moi, c'était Charleroi... ou Charleroi"

Quand il a compris que son aventure à l'Antwerp allait se corser, Cristian Benavente a rapidement fait son choix. Retour au Mambourg où il a connu quelques-uns des plus beaux moments de sa carrière.

Le Péruvien n'aura pas dû attendre trop longtemps avant de retrouver les joies de la pelouse avec le Sporting. Avec une victoire à la clé au terme de sa première titularisation de l'année. Même si le terrain n'a pas facilité son retour au Mambourg. "C'était un match compliqué, sur un terrain en très mauvais état, mais on a gagné et c'est le plus important", souriait-il mercredi soir, après le succès en Coupe contre Westerlo.

Ça lui a d'ailleurs permis de grappiller du temps de jeu. Et, alors qu'il n'avait joué qu'une petite minute depuis l'arrivée de Franky Vercauteren à l'Antwerp, il admet qu'il en a bien besoin. "Je me sens bien, je suis prêt et en bonne condition, mais c'est vrai qu'il me faut le rythme des matchs pour être à 100%."

Le Sporting de Charleroi, plus fort encore? "Je le pense"

Mais le Péruvien est en terrain connu et ça facilitera sans aucun doute son intégration. Il est en tout cas ravi de retrouver Charleroi. "Je n'ai que des bons souvenirs ici. Quand j'ai su qu'il y avait la possibilité de revenir, pour moi, c'était clair. C'était Charleroi ou Charleroi. Ça a pris un petit peu de temps, mais on y est arrivé et c'est l'essentiel", insiste-t-il.

Crisitian Benavente est de retour dans une équipe du Sporting de Charleroi qui a encore grandi depuis son départ. Un Sporting plus fort qu'il y a deux ans? "Il y a plus de joueurs qui peuvent faire la différence devant, donc je pense que oui", répond-il.

La qualification pour les huitièmes de finale en poche, la deuxième aventure de Cristian Benavente démarre en tout cas bien, mais c'est évidemment loin de suffire au Péruvien, qui espère avoir l'occasion de prolonger le plaisir, dès dimanche, contre Zulte Waregem.