Raymond Domenech refuse de paniquer

Avec la défaite à domicile contre Lille (0-2) ce dimanche, le FC Nantes n'y arrive toujours pas et vient d'enchaîner un 15e match sans victoire en Ligue 1.

Le FC Nantes est pour l'instant barragiste après 24 journées. Mais l'entraîneur des Canaris, Raymond Domenech se veut rassurant.

"Il reste 14 matchs, il faut prendre des points, c'est évident", a reconnu l'ancien sélectionneur des Bleus au micro de Téléfoot. "On le sait, on le savait, ça se confirme, ça devient tendu, mais ne cédons pas à la panique. Il faut garder cette idée de vouloir jouer, de vouloir poser le jeu, de poser des problèmes à l'adversaire. Se tenir solide derrière et espérer marquer en contre, ça ne marchera pas."

Pour le moment, la philosophie privilégiée par Domenech n'a rapporté que 4 points sur 21 possibles...