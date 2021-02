Blessin déçu après l'élimination : "Ce n'est pas une excuse"

Ostende connait une très bonne saison en JPL, mais son aventure en coupe vient de prendre fin.

Les Côtiers ont été éliminés par le Cercle en 1/8e de finale et n'a plus que le championnat désormais.

Une élimination qui ne passe pas vraiment pour l'entraîneur Alexander Blessin, très remonté contre ses joueurs après la partie : "Nous avons bien commencé, nous avions le contrôle, nous avons eu des occasions et nous avons même marqué. Mais après cela, il y a eu beaucoup moins de mouvements et beaucoup plus d'espace. Il y avait une certaine fatigue aussi, mais ce n'est pas une excuse", a confié l'Allemand à Sporza. "Si on pense pouvoir gérer un match en travaillant moins, alors il y a un problème. Après la pause, le Cercle a forcé la qualification et l'a obtenue à juste titre."

Le KVO devra maintenant se concentrer sur la JPL, où après 26 matchs, il occupe la cinquième place à deux points seulement du quatuor de tête. La qualification pour le PO II semble en très bonne voie, et pourquoi pas même les PO I pour Ostende, qui avait été étiqueté comme candidat à la relégation en début de saison.