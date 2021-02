Croky Cup : le premier qualifié pour les quarts est connu

Le KVO devra désormais s'en remettre au championnat s'ils rêvent de se qualifier pour l'Europe.

Le parcours en coupe s'arrête ici pour Ostende. En visite au Cercle dans le cadre de la Croky Cup, le KVO débutait bien la partie et ouvrait logiquement le score via Bätzner (30e).

Un peu perdus dans ce début de rencotre, les hommes d'Yves Vanderhaeghe se sont réveillés peu après l'ouverture, et Deman (33e) égalisait sur la première action brugeoise.

Après le repos, la partie offrait bien plus d'occasions et de jeu offensif et à ce jeu là, le Cercle transformé prenait l'avantage grâce à Denkey (65e) qui profitait d'une boulette de d'Hubert.

Les locaux tenaient ensuite bien le choc et résistaient aux assauts visiteurs, avant qu'Ugbo (90e) ne fixe la qualification du Cercle en toute fin de match.

Les Groen & Zwart sont la première équipe qualifiée pour les quarts.