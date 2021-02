Ivan Leko touche le jackpot : le Croate remporte son procès face à Al-Ain

Bonne nouvelle pour Ivan Leko : l'ancien coach du FC Bruges et de l'Antwerp a gagné le procès l'opposant à Al-Ain, son ancien employeur aux Émirats, et touche en conséquence le pactole.

Ivan Leko a coaché Al-Ain durant six mois en 2019, de juin à décembre, avant d'être licencié par le club de l'émirat d'Abou Dabi. Initialement présentée comme une séparation à l'amiable par Al-Ain, l'affaire s'est compliquée puisque Leko n'a pas pu toucher son indemnité de licenciement (1 million d'euros). L'ancien coach du Club de Bruges, qui prendra la tête de l'Antwerp quelques mois après la fin de son aventure dans le Golfe, mènera le dossier devant la FIFA.

Et la Gazet Van Antwerpen rapporte que le Croate a gagné son procès : Al-Ain sera forcé de lui payer le montant dû, à savoir l'indemnité de licenciement et les arriérés de salaire (avec intérêts). Au total, Ivan Leko aura touché 2,2 millions d'euros pour six mois passés aux Émirats Arabes Unis. Plutôt fructueux pour l'actuel entraîneur du Shanghai SIPG, qui devrait toucher aux alentours des 5 millions d'euros (nets) sur ses deux années en Chine.