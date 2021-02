Jordi Alba se réjouit: "Mieux pour nous que Neymar ne joue pas"

Le duel entre le FC Barcelone et le PSG alimente toutes les conversations en ce début de semaine.

Touché à l'adducteur, l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar va rater le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone mardi et reste incertain pour la manche retour, prévue le 10 mars. En conférence de presse ce lundi, le latéral gauche des Blaugrana Jordi Alba (31 ans, 5 matchs en LdC cette saison) a évoqué, avec franchise, l'absence du Brésilien.

"Je ne vais pas mentir, personnellement, je pense que c'est mieux que des joueurs comme lui ne jouent pas face à nous. C'est une absence importante pour eux, comme celle de Di Maria qui apporte beaucoup défensivement et offensivement. Mais le PSG a de bons joueurs et les gens qui joueront auront le même niveau ou presque. Ce sera un 8e disputé et qui se jouera sur des détails", a confié l'Espagnol.