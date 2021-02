Pour Koeman, ce n'est pas un duel Messi - Mbappé

Entre le multiple Ballon d'Or et le champion du monde, ce sera le premier duel en club.

Avec l'absence de Neymar, blessé, le 8e de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a été récemment résumé à un duel entre le prodige parisien Kylian Mbappé (22 ans, 5 matchs et 2 buts en LdC cette saison) et la star des Blaugrana Lionel Messi (33 ans, 4 matchs et 3 buts en LdC cette saison). Mais de son côté, l'entraîneur du club catalan Ronald Koeman a refusé cette opposition.

"Ce n'est pas un duel entre Messi et Mbappé, c'est un duel entre deux équipes. D'un côté, il y a Messi, le meilleur joueur du monde et nous avons besoin de lui en pleine forme pour gagner lors de ces 8es. C'est la même chose pour le PSG avec Mbappé. C'est un joueur très rapide qui peut grandement nous compliquer les choses. Ce sera un bon match et ces joueurs peuvent procurer beaucoup de plaisir aux fans de foot", a reconnu l'ancien sélectionneur des Pays-Bas en conférence de presse ce lundi.