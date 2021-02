Le Napoli décimé pour son seizième de finale d'Europa League

Dries Mertens ne sera pas le seul absent, que du contraire, pour le seizième de finale aller du Napoli en Europa League.

Touché à la cheville, Dries Mertens n'est pas encore prêt à faire son retour avec le Napoli. Mais il n'est pas le seul joueur phare du Napoli qui manquera à l'appel, jeudi soir, à Grenade.

Les forfaits de Faouzi Ghoulam, Kalidou Koulibaly et Kostas Manolas étaient également déjà actés. Mais à cette liste se sont ajoutés les noms de David Ospina, Hirving Lozano et Andrea Petagna. Plus que jamais, Gennaro Gattuso devra faire avec les moyens du bord, jeudi soir.