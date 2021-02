Beaucoup d'absents et une surprise dans la sélection brugeoise

Le Club de Bruges sera déforcé pour la réception d'OHL.

Après un bon partage arraché à Kiev et avant le match retour, le Club de Bruges reçoit OHL, candidat au top 4, lundi soir, en clôture de la 27e journée de championnat. Une rencontre forcément particulière puisque les Brugeois sont touchés par le Covid-19.

En quarantaine, Hans Vanaken, Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits et Noa Lang seront absents, lundi soir. L'occasion pour un jeune de faire ses premiers pas? Daniel Pérez est la surprise de la sélection. Transféré fin janvier, l'attaquant vénézuelien est actif avec les U23 depuis son arrivée. Il a disputé une rencontre et marqué un but, il fête sa première sélection avec l'équipe A.