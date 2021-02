Le Royaume-Uni propose une solution pour l'organisation de l'Euro

Si le championnat d'Europe devrait bien être maintenu, sa tenue dans un seul ou plusieurs pays fait toujours débat.

Reporté d'un an à cause de la crise sanitaire du coronavirus, l'Euro devrait bien se dérouler en juin prochain et dans 12 villes différentes à travers le continent.

Cependant, d'après les informations du Times, le Royaume-Uni aurait proposé à l'UEFA d'organiser le tournoi sur son territoire uniquement afin de limiter les déplacements et de permettre sa tenue. Les demi-finales ainsi que la finale doivent déjà se dérouler à Wembley.

Il y a quelques semaines, c'était au tour d'Israël de proposer son aide pour l'organisation de l'Euro.