Milik a une clause....pour quitter l'OM

Le Polonais n'a joué que deux rencontres avec Marseille et il pourrait déjà prendre la poudre d'escampette.

Arrivé en prêt cet hiver, Arkadiusz Milik (26 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) sera-t-il le grand attaquant tant attendu à l’Olympique de Marseille ? Il faudra déjà que le Polonais retrouve sa condition physique après une demi-saison sans jouer. Et qu’il ne soit pas tenté de filer dès le prochain mercato estival.

En effet, Sky Italia nous apprend qu’une clause dans le contrat de l’avant-centre à Naples peut lui permettre de partir cet été. Il suffirait qu’un club débarque avec une offre à 12 M€, soit le montant de cette clause libératoire, et parvienne à convaincre le joueur annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, de la Roma et du Milan AC.

Rien de très rassurant pour l’OM qui a obtenu le prêt de Milik pour 18 mois avec une option d’achat obligatoire à 8 M€.