L'Antwerp aura besoin d'un exploit ce jeudi soir en Écosse : "Didier Lamkel Zé est capable de faire à nouveau la différence"

Battu 3-4 au match aller, l'Antwerp se déplace à Glasgow ce jeudi soir et espère jouer un mauvais tour aux Rangers.

La tâche s'annonce compliquée pour l'Antwerp ce jeudi soir. Pour se qualifier, ils devront battre les Rangers par deux buts, ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire cette saison. "Le match aller, c'était la journée portes ouvertes avec sept buts et il y aurait pu en avoir plus. C'est assez rare sur la scène européenne", nous confie Alex Czerniatynski. "S'imposer en Écosse avec deux buts d'écart sera très compliqué pour le Great Old, mais c'est possible. Pour parvenir à réaliser l'exploit, il ne faudra pas encaisser et être solide derrière", a souligné l'ancien joueur du club anversois.

Le matricule 1 pourra compter également sur Didier Lamkel Zé qui pourra enfin goûter à l'Europe sur la pelouse d'Ibrox Park. "Un joueur magnifique et imprévisible. Avec lui tout est possible et il est capable de faire à nouveau la différence comme en championnat", a précisé l'ancien Diable Rouge.

L'Antwerp ne cesse de progresser chaque année depuis son retour au sein de l'élite. "Le président Paul Gheysens a de grandes ambitions et veut un titre de champion d'ici les trois prochaines années. Et l'équipe ne cesse d'être plus forte. De plus, ils ont prouvé cette saison qu'ils avaient le niveau de l' Europa League . Ils deviendront probablement le principal concurrent du Club de Bruges ces trois prochaines saisons", a conclu Alex Czerniatynski