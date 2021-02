Yannick Thoelen regrette la défaite face à Ostende : "Ce match, nous n'aurions pas dû le perdre"

Malines est tombé à Ostende hier. Pour Yannick Thoelen, cette défaite est surtout due au manque de réalisme offensif de son équipe.

C'est une mauvaise opération pour Malines. Hier, les Kakkers se sont inclinés face à Ostende (0-2) dans le cadre de la 29ème journée de Pro League. Pourtant, pour le gardien de but des Sangs et Or, Yannick Thoelen, son équipe ne méritait pas de perdre contre le club côtier.

En effet, après le match, le portier de 30 ans a regretté le manque de réalisme de ses coéquipiers devant le but adverse. "Nous avons eu suffisamment d'occasions pour leur faire mal, mais nous ne les avons pas concrétisées [...] Ce match, nous n'aurions pas dû le perdre. Avec les opportunités que nous avons eues en deuxième mi-temps, nous aurions dû mener devant le KVO."

Au classement, Malines est neuvième, avec 40 unités au compteur. Le KVM est à égalité de points avec le Beerschot, OHL et le Standard. Alors qu'ils jouaient dans le bas de tableau il y a quelques semaines, les hommes de Wouter Vrancken peuvent désormais croire en une qualification aux playoffs 2.