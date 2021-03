D1A : OHL se paie le scalp de l'Antwerp

Ce lundi soir en clôture de la 28ème journée de Jupiler Pro League, le promu louvaniste recevait le matricule 1 à Den Dreef.

Xavier Mercier a été l'homme du match ce lundi soir. Le Français a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu d'un superbe coup franc dans la lucarne (25e), 1-0. Le meneur de jeu a ensuite distillé un assist à Tamari quatre minutes plus tard qui a doublé la mise d'une très belle frappe lointaine (29e), 2-0.

Le score ne bougera pas, le promu louvaniste s'impose donc et se hisse à la 7ème place avec 43 unités et reste dans la course au top 4. L'Antwerp reste deuxième avec 48 points et compte 2 points d'avance sur Genk et Ostende.