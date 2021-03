Un international colombien rejoint la Chine

La Super League a beau avoir placé un plafond salarial pour éviter les arrivées massives de stars étrangères, la Chine continue à attirer du monde.

Juan Fernando Quintero (28 ans), international colombien confirmé passé par Rennes et le FC Porto et reparti en Amérique du Sud depuis 2017, quitte son club de River Plate et rejoint le Shenzhen FC, a officialisé le club chinois coaché par Jordi Cruyff. Transféré contre 5,9 millions d'euros, il est la plus grosse recrue du championnat chinois pour la saison à venir, ce qui prouve tout de même que le plafond salarial mis en place a bien changé le paysage de la Super League.