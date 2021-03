Kemar Roofe parmi les futurs appelés par la Jamaïque ?

Kemar Roofe (28 ans) pourrait faire partie d'une vague d'appels en sélection de la part de la Jamaïque à l'adresse d'une dizaine de joueurs évoluant majoritairement en Grande-Bretagne, mais d'origine jamaïcaine. Roofe avait déjà été invité en 2019 à disputer la Gold Cup, mais avait à l'époque décliné ; à ce stade de sa carrière, une sélection avec l'Angleterre semble cependant peu plausible et l'attaquant passé par Anderlecht pourrait bien changer d'avis.

La Jamaïque a de grandes ambitions puisque, comme le révèle le média Sports Max Caribbean, le président de la fédération envisagerait entre autres d'appeler Demarai Gray (Bayer Leverkusen), Max Aarons (Norwich City), Nathan Redmond (Southampton), Mason Holgate (Everton) ou encore Liam Moore (Reading).

JFF President Michael Ricketts confirmed all of these players (except Max Aarons) listed + Michail Antonio have or are in the process of acquiring passports for Jamaica MNT



via @SportsMax_Carib 🇯🇲 #jff pic.twitter.com/MzIaZDPzO0