L'Union se rapproche de son objectif : "Tâchons d'y parvenir le plus rapidement possible"

Demain soir, l'Union ouvrira la 22e journée de D1B en déplacement au Lierse.

L'occasion sera belle pour Felice Mazzù et ses hommes, face à une formation qui n'a plus gagné depuis cinq match mais surtout qui n'a remporté qu'un seul de ses douze derniers matchs.

L’Union s'approche à grande vitesse de son but principal pour cette saison, la montée en D1A, et malgré la très large avance des Bruxellois, Felice Mazzù souhaitera certainement éviter tout relâchement, afin de soigner la manière.

Ainsi, l'Union se déplace demain soir au Lierse pour tenter d'enregistrer trois points supplémentaires et éviter de retomber dans un match difficile comme contre Lommel : "J’avais prévenu que nous aurions des difficultés contre Lommel dont les qualités son évidentes", confiait Felice Mazzù sur le site de l'Union.

"Je reste très satisfait du match. Dommage d’avoir encaissé ce goal si rapide, d’autant que ce n’est pas la première fois que ça nous arrive. Il reste donc encore un effort à faire à ce niveau", analysait le coach des Bruxellois.

Ce dernier prône également la précaution face au Lierse : "Je tiens le même discours. C’est une équipe qui progresse de semaine en semaine et qui n’est pas facile à manier dans ses installations."

L'Union se rapproche de son objectif de promotion, ce que le club devrait normalement concrétiser très bientôt au terme d'une saison pleine : "Il faut surtout ne rien relâcher et garder notre volonté intacte sans spéculer. Peu importe que ce soit la semaine prochaine ou celle d’après, l’important est d’être champion, et tâchons d’y parvenir le plus rapidement possible, afin de vivre une fin de saison plus sereine."