Jackson Muleka déçu : "Nous nous en voulons car les occasions étaient là"

Buteur lors de la victoire du Standard contre le Club de Bruges en Coupe jeudi, le Congolais est resté muet ce dimanche à Mouscron. Malgré plusieurs occasions, les Rouches se sont inclinés 1-0 au Canonnier.

Le Standard de Liège vient d'enchaîner une troisième défaite de suite en Jupiler Pro League. Les Rouches ont pourtant eu plusieurs occasions ce dimanche contre Mouscron. "Nous nous en voulons car il y avait les opportunités pour égaliser et même prendre les commandes de la rencontre. Nous avons mal débuté la partie, nous étions trop mous par rapport au Club de Bruges, et cela s'est payé cash avec le but mouscronnois. Puis, nous avons essayé de tout donner en seconde période mais c'était compliqué de jouer au sol vu l'état du terrain. L'efficacité n'était pas là, nous sommes rentrés trop tard dans le match. Nous étions trop lents en première période mais il y avait aussi un manque de chance et de réussite de notre côté", a confié Jackson Muleka à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le top 4 s'éloigne de plus en plus pour le Standard de Liège. La Coupe de Belgique semble devenir le principal objectif des Rouches qui iront défier Eupen en demi-finale ce samedi soir. "Un match très important que nous voulons gagner pour nous hisser en finale, mais le championnat n'est pas fini, il reste quatre rencontres à disputer. Nous allons essayer d'aller chercher les douze points possibles puis nous verrons si nous sommes en playoffs 1", a conclu le buteur congolais.