Mbaye Leye : "Impossible de performer sur un terrain pareil"

Ce dimanche après-midi, Mouscron a pris la mesure du Standard de Liège (1-0) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège s'est fait surprendre à Mouscron ce dimanche. Les Rouches ont bien dominé leur adversaire mais ont vendangé leurs occasions tandis que les Hurlus se sont montrés solides à l'arrière. Les Hennuyers n'ont eu aucun tir cadré et ont d'ailleurs marqué l'unique but de la rencontre sur un auto-goal de Siquet.

"Que dire après cette défaite ? Je ne peux rien demander de plus à mes joueurs sur un terrain pareil. Anormal d'avoir une pelouse comme celle-ci en D1A. Impossible de performer là-dessus et de jouer au football. Mouscron devrait utiliser l'argent des droits TV à bon escient et mettre un terrain hybride comme chez nous. Je le dis pour le bien du football belge. Les clubs doivent avoir un bon terrain", a lâché Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Mouscron était bien organisé ce dimanche et le Standard trop brouillon. "Une équipe qui joue le maintien et qui nous attendait en bloc pour jouer la contre-attaque. Pas de clean sheet avec cet auto-goal qui est l'unique occasion adverse. La volonté était là de notre côté mais pas l'efficacité. Il fallait augmenter le tempo qui n'était pas assez élevé malgré nos occasions", a souligné le T1 des Rouches.

© photonews

Rejoindre le top 4 semble être quasiment impossible du côté du matricule 16. "Nous pensons au prochain match contre Eupen en Coupe puis nous verrons la suite. Nous ne serons pas les favoris, c'est du 50/50. Quand nous avons tiré Bruges, tout le monde pensait que nous allions être sortis. C'est la même situation avec Eupen car on croit que nous allons les manger. Non, ils peuvent nous malmener donc il faudra être solide", a conclu Mbaye Leye.