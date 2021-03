Zinho Gano après la défaite face à son ancien club : "Nous n'avons plus d'excuses !"

Zinho Gano avait réussi à égaliser face à son ancien club, mais l'attaquant était tout sauf satisfait au coup de sifflet final.

Sur une bonne série, Courtrai avait encore une petite chance d'atteindre le PO2, mais la défaite contre l'Antwerp probablement mis fin à tout espoir.

Désormais, les Merles doivent regarder derrière eux au classement plutôt que vers le haut : "Nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons joué plus de 70 minutes avec un homme de plus. A 11 contre 10, il n'y a plus d'excuses. Nous concédons ce penalty et les difficultés ont commencé."

Le KVK ets pourtant revenu à 2-2 après avoir été mené 2-0, mais s'est écroulé en fin de match : "Après le 2-2, j'ai eu le sentiment que toute l'équipe allait se relancer. Nous avions la possession du ballon et aussi des occasions. Mais c'est le contraire qui s'est produit et c'est passé à 3-2. Nous devons nous rendre compte de la gravité de la situation. Nous ne sommes pas encore sauvés. Au prochain match, nous devrons prendre les 3 points. Nous n'avons plus d'excuses !"

Courtrai se déplacera à Eupen le 20 mars.