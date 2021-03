D1A : Ostende s'est fait surprendre à La Gantoise

Ce lundi, La Gantoise recevait Ostende en clôture de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

Ostende s'est fait surprendre à La Gantoise (1-0) ce lundi soir. Malgré cette défaite à la Ghelamco Arena, les Côtiers conservent la quatrième place du classement avec 46 points, soit autant qu'Anderlecht à trois longueurs de Genk, troisième.

Ostende avait pourtant bien débuté la partie en touchant le poteau via Robbie D'Haese (6e) et via un tête de Fashion Sakala passée pas loin du cadre (14e). Peu avant la demi-heure de jeu, les troupes de Blessin heurteront la transversale via Makhtar Gueye (28e). Mais c'est La Gantoise qui ouvrira le score et inscrira l'unique but de la partie via Roman Yaremchuk, bien lancé par son compatriote Roman Bezus, peu avant la pause (41e), 1-0. Un goal validé après l'intervention du VAR. Le score ne bougera plus.

À quatre journées de la phase classique, la lutte pour les Playoffs 1 reste passionnante. La Gantoise, qui compte un match de retard, se hisse à la 10ème place avec 40 points au compteur et pourrait se mêler au sprint pour le top 4.