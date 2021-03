Steven Gerrard futur entraîneur de Liverpool ? "J'espère que Klopp restera encore quelques années"

L'entraîneur champion avec les Rangers est pressenti comme l'un des grands favoris à la succession de Jürgen Klopp.

Les supporters de Liverpool rêvent d'un retour de Steven Gerrard en tant qu'entraîneur, peut-être encore plus depuis son sacre avec les Rangers, un premier titre depuis 2011 pour les Ecossais.

Sur la chaîne de télé ITV, l'ancienne gloire des Reds a pourtant calmé le jeu : "Les fans me veulent tout de suite et souhaitent que Klopp continue, et je le soutiens pleinement. Nous ne devrions même pas en parler car c'est l'un des meilleurs gestionnaires du marché".

"J'espère qu'il restera encore quelques années. Bien sûr, Liverpool est mon club et c'est un rêve de devenir entraîneur un jour, mais pas encore. Qui a dit que j'étais assez bon pour ça ? Pour le moment, nous devons avant tout respecter Jürgen."