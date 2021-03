Keylor Navas heureux après sa prestation XXL

Pas de remontada au programme ce mercredi soir entre le PSG et le Barça lors de ce huitième de finale retour face au Barça (1-1). Le Costaricain a été décisif du côté parisien.

Keylor Navas a livré une prestation XXL ce mercredi contre le Barça, et sans lui, le Paris Saint-Germain aurait peut-être vécu une nouvelle remontada face au FC Barcelone. Le portier a sauvé les siens en multipliant les arrêts face à Ousmane Dembélé, Sergio Busquets ou encore Lionel Messi.

Homme du match et récompensé par l’UEFA à l’issue de la rencontre, le Costaricain n’a pas caché sa satisfaction. "Je suis très content, c’était un match dur. On a tous envie de jouer ce genre de match. On veut tous jouer, faire un gros match et profiter du résultat du match aller", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport avant d’évoquer le penalty de Lionel Messi repoussé durant les arrêts de jeu de la première période. "C’est toujours difficile, surtout avec Messi en face. Grâce à Dieu, j’ai pu être concentré et l’arrêter. Ça me remplit de joie. Ce penalty, c’est pour Sergio Rico et sa famille qui vivent des moments difficiles, ils ont tout mon soutien", a confié Navas.

© photonews

L’ancien portier du Real Madrid a ensuite évoqué les ambitions du PSG qui veut pas s’arrêter là. "C’est quelque chose qui nous motive beaucoup de continuer dans cette compétition. Après Barcelone, on a la motivation pour continuer. Si on veut faire quelque chose, atteindre nos objectifs, il faut continuer comme ça. Il faut être unis, le groupe a des objectifs clairs. Il faut être ensemble, c’est ça qui nous aidera, en gardant cette ligne de conduite pour aller loin", a conclu le Costaricain.