🎥 Le premier but d'Odegaard avec Arsenal vaut le détour

Martin Odegaard (22 ans) a inscrit son premier but pour les Gunners, et il valait l'attente : un véritable missile du prodige norvégien, prêté à Arsenal par le Real Madrid, a permis à son club de prendre l'avance face à l'Olympiakos en Europa League !

