Un ancien de Crystal Palace défend Benteke : "Le système ne lui convient pas"

Christian Benteke vit-il sa dernière saison à Crystal Palace ? Le Diable Rouge a retrouvé une place de titulaire, mais cela ne sera peut-être pas suffisant pour redevenir crucial chez les Eagles.

Andy Gray (57 ans), ancien attaquant emblématique de Crystal Palace dans les années 80, nous a donné son avis sur le "cas" Benteke, qui ne se contente plus du banc ces derniers mois mais vit cependant une saison compliquée (22 matchs, 5 buts, 1 assist). "Crystal Palace doit construire une équipe qui ne dépend pas uniquement d'un joueur. Aujourd'hui, quand on pense à Palace, on pense directement à Zaha, c'est lui la star", commence Gray.

"Si une équipe ne dépend pas que d'un seul joueur, les autres performeront également, auront des occasions de buts. Ce n'est pas le cas de Benteke dans cette équipe, le système de Crystal Palace ne lui correspond pas du tout", estime-t-il. Le manque de bons ballons serait donc à la base des problèmes d'un joueur qui compte l'air de rien 77 buts en Premier League. "Tout le monde voit que Christian n'a pas assez de ballons exploitables dans la surface", regrette Andy Gray, élu dans l'équipe du XXe siècle de Crystal Palace.

Quand Christian Benteke est servi dans les bonnes conditions, il marque !

"Quand il est servi dans les bonnes conditions, Benteke marque. Si vous allez dans un magasin et êtes mal conseillé, vous gâchez votre argent en achetant le mauvais produit", lance Gray comme métaphore. "C'est un excellent joueur, pour lequel le club a payé beaucoup d'argent. Il faudrait lui offrir un nouveau contrat pour au moins éviter qu'il parte gratuitement ... Ce serait plus malin".