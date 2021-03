Sadio Mané dévoile l'objectif de Liverpool

Après leur victoire à Wolverhampton (0-1), les Reds sont désormais à 5 points du 4e Chelsea en Premier League.

Liverpool se rapproche des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Dans le cas contraire, l’autre possibilité pour valider son billet passe par un sacre en C1, soit la priorité annoncée Sadio Mané (28 ans, 25 matchs et 7 buts en Premier League cette saison).

"Terminer dans le top 4 est notre grand objectif. Mais remporter la Ligue des Champions est notre grand, grand objectif", a insisté le Sénégalais. "Ça ne sera pas facile parce qu'on va affronter les meilleures équipes d'Europe, mais on est là pour battre les meilleures équipes au monde. On fera tout ce qui est possible pour y parvenir et pour gagner la Ligue des Champions."

Tombeurs du RB Leipzig (0-2, 2-0), les Reds attendent de connaître l’identité de leur futur adversaire en quart de finale.