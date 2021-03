Lokeren-Temse se renforce en D1A

L'ambitieux club de Lokeren-Temse prépare l'avenir.

En vue de la prochaine saison, le club de Lokeren-Temse est parvenu à convaincre Geert Dirinck de revenir au bercail.

Dirinck arrive de Waasland-Beveren après deux saisons passées au Freethiel, après avoir quitté le Daknam dans les conditions dont on se souvient (la faillite du Sporting Lokeren).

Il quitte donc la formation de D1A malgré son rôle dans le noyau A et l'équipe U23 : "Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours eu le cœur au Sporting Lokeren. Mon départ d'ici m'avait fait beaucoup de mal. J'ai vécu tant de beaux moments ici et j'espérais pouvoir y rester pour toujours. Je dois avouer que j'ai continué à espérer pouvoir un jour retravailler ici", confie ce dernier sur le site du club.

Au Daknam, Dirinck travaillera comme T2 mais également comme analyste vidéo et responsable du scouting. Il contribuera également à la mise en place de la politique de formation de Lokeren-Temse : "Je sais que l'on attend beaucoup de moi, mais cela ne me décourage pas du tout. Je donnerai toujours tout ce que j'ai, même plus que ça. Nous sommes à fond derrière le nouveau projet du KSC Lokeren-Temse."