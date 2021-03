Stefano Pioli : "C'est une grande déception cette élimination"

Sorti par Manchester United en huitième de l'Europa League (0-1 ; 1-2 en cumulé), ce jeudi soir, l'AC Milan espérait aller plus loin dans la compétition.

Stefano Pioli était visiblement déçu après l'élimination en Europa League contre Manchester United. "C'est une grande déception cette élimination. On a joué comme une grande équipe, mais on aurait dû marquer un but en première mi-temps ce soir. C'est décevant pour tous les joueurs. Manchester est une équipe très forte qui s'était hissée en demi-finale de la compétition l'an dernier et qui a battu Manchester City il y a dix jours. La déception, ce sont les deux buts pris, aller et retour confondus, qui sont davantage de notre fait que du leur, mais c'est comme ça", a lâche le coach des Rossoneri sur Sky Italia.

"On a mis de la qualité, de la détermination... On voulait passer. C'est dur mais on doit se reprendre tout de suite en championnat, il reste onze matchs. Trop d'absences ? Au moment du tirage, on espérait tous pouvoir jouer avec tous les titulaires, mais, malheureusement, il y a eu beaucoup d'absents. En Europe, il y a plus de rythme, plus d'intensité, et, même dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures pour nous, je pense qu'on a montré que le football italien pouvait tenir le coup", a conclu Pioli.