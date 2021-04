"Choupo" a hâte de retrouver le PSG

L'ancien PArisien va retrouver le Parc des Princes et ses anciens coéquipiers.

Le Bayern Munich affronte le Paris Saint-Germain, les 7 et 13 avril, lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Des retrouvailles avec le club de la capitale française très attendues par l'attaquant bavarois, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans, 24 apparitions et 5 buts toutes compétitions cette saison).

"À l'époque, à Paris, j'ai établi ma propre expression : "ça donne !" C'est un peu difficile de le traduire littéralement, ça doit décrire quelque chose de positif, de cool. Par exemple, on dirait "ça donne" à propos de ce tirage entre le Bayern et Paris : c’est cool, ce qui se passe ici ! Les garçons ont aimé ce terme, et après avoir inventé un symbole pour cela avec mes mains, nous l'avons utilisé pour célébrer un but ensemble, à l'entraînement et dans un match, par exemple avec Kylian Mbappé, Thilo Kehrer ou Presnel Kimpembe. C'est devenu mon symbole et au fil du temps, il a été adopté dans tout le club. À chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de cool, de beau, on disait : "ça donne !" J'ai vraiment hâte de revoir les garçons", a indiqué l'avant-centre camerounais en conférence de presse.

Robert Lewandowski absent, l'ancien Parisien pourrait être titularisé par Hans-Dieter Flick.