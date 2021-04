Nacho Monreal prolonge au Pays Basque

Il sera encore l'équipier d'Adnan Januzaj la saison prochaine.

A 35 ans, Nacho Monreal en veut encore.Le latéral droit espagnol a, en effet, décidé de prolonger l'aventure avec la Real Sociedad, juste avant la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu ce soir. Il a signé un contrat valable pour la saison prochaine.

Formé à Osasuna et passé par Malaga et Arsenal, où il a vécu les plus belles années de sa carrière, l'ancien international espagnol (22 caps, 1 but) était arrivé au Pays Basque la saison dernière, il connaîtra donc une troisième saison sous les couleurs de la Sociedad.