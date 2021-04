Réduit à 10, le Cercle s'impose et dépasse Mouscron

Les victoires de STVV et surtout de Waasland-Beveren obligeaient le Cercle à prendre des points et les joueurs de Yves Vanderhaeghe

Le Cercle de Bruges doit prendre des points, surtout dans la position de barragiste qui était la sienne avant le début de cette rencontre. Du coup, les joueurs de Vanderhaeghe commencent la rencontre sur les chapeaux de roue.

Dès la 18ème minute, Biancone ouvre d'ailleurs le score de la tête (1-0) avant que Ugbo ne double la mise sur penalty (28', 2-0). Tout semble rouler parfaitement pour les joueurs de la Venise du Nord, même si le Beerschot trouve le poteau à deux reprises dans cette première période.

Mais le Cercle aime se mettre dans la difficulté: Velkovski est expulsé à la 36ème minute pour un tacle très dangereux qui pourrait très bien mettre fin à sa saison si le Cercle se sauve.

Après la pause, les joueurs de Will Still réduisent la marque via Van Den Bergh de la tête, sur un nouvel assist de Holzhauser (50', 2-1). Le Cercle va alors parfois plier mais ne plus rompre. Ces trois points permettent à la deuxième équipe de Bruges de prendre une position qui assurerait son maintien, et passe donc devant Mouscron qui joue ce dimanche soir à Charleroi. Pour le Beerschot, c'est aussi compliqué puisque Les Rats pourraient quitter le top 8.