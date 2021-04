🎥 Le superbe corner direct d'un ancien de Pro League

Passé par Waasland-Beveren, Thibault Moulin a inscrit un but fantastique ce vendredi soir contre le Dinamo Bucarest.

Quel but ! Ce vendredi soir, Thibault Moulin a sans doute inscrit le plus beau but de sa carrière sur la pelouse du Dinamo Bucarest, avec l'Academica Clinceni. L'ancien de Waasland-Beveren a trouvé la faille sur corner direct à la 17ème minute de jeu, dans le cadre de la 30ème journée de Liga I (première division de football en Roumanie).

Au coup de sifflet final, son équipe s'est imposée sur le score de un but à trois à l'extérieur face au club de la capitale. L'Academica Clinceni termine donc la saison régulière avec 44 points pris en 30 matchs joués. Par conséquent, elle ne peut plus descendre au classement et disputera la phase pour le titre.

Former Legia and PAOK midfielder Moulin just scored a fantastic goal straight from a corner away at Dinamo. Fantastic stuff from the Frenchman! pic.twitter.com/AkVVM6YnOJ — Emanuel RoŇüu (@Emishor) April 9, 2021

Pour rappel, Thibault Moulin est passé par la Belgique lors de la saison 2015/2016. Il a porté les couleurs de Waasland-Beveren à 33 reprises cette année-là, pour un total de quatre buts inscrits et dix passes décisives délivrées. Un an seulement après son arrivée chez les Lions, il avait signé pour le Legia Varsovie en juillet 2016.