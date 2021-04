Nouveau forfait pour les Red Flames

Après la défaite contre la Norvège, jeudi soir, les Red Flames ont entamé leur préparation pour leur deuxième et dernier match amical du mois d'avril: elles affronteront l'Irlande, dimanche soir, sur la pelouse du King Power Stadium de Louvain.

Une rencontre que ne disputera pas Charlotte Tison. Titulaire jeudi soir, l'Anderlechtoise est blessée et a quitté le groupe, comme le confirme le compte Twitter des Red Flames.

UPDATE: @CharlotteTison left the camp because of an injury.