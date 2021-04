Clap de fin pour Sébastien Pocognoli

L'ancien Diable Rouge et joueur du Standard met fin à sa carrière.

C'est terminé pour Sébastien Pocognoli. Après plus de 15 ans au haut niveau, 13 sélections chez les Diables Rouges, le latéral gauche a décidé de prendre sa retraite des terrains, comme l'annonce l'Union St-Gilloise.

Dans cette belle et prestigieuse carrière de plus de 350 matchs au plus haut niveau, "Poco" a débuté en pro au RC Genk, avant de passer par l’AZ Alkmaar, le Standard, Hannover 96, West Bromwich Albion, Brighton and Hove Albion, à nouveau le Standard et enfin l’Union Saint-Gilloise, où il finit champion de Division 1B.