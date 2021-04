🎥 Serie A : l'Inter creuse l'écart, la Juventus est accrochée à Florence

33e journée, la Serie A se rapproche doucement de la fin de saison.

Inter - Hellas Vérone

Emmené par Romelu Lukaku (titulaire), le leader de Serie A s'en est remis à Darmian (76e) auteur du seul but de la partie, pour l'emporter. L'Inter prolonge sa série d'invincibilité et creuse l'écart en tête, en attendant Lazio-Milan.

FT | Matteo Darmian schenkt Inter opnieuw de drie punten in San Siro! 🔵⚫️ #InterVerona pic.twitter.com/NbfJJOSsk3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 25, 2021

Fiorentina - Juventus

La Juve se déplaçait à Florence pour y défier Franck Ribéry et les siens. Dušan Vlahović d'une douce panenka donnait l'avance à la Viola sur penalty (29e) en première période.

Après le repos, Morata égalisait dès le retour des vestiaires et peu après sa montée au jeu, sur un service de Cuadrado.

🎯 | Álvaro Morata égalise 32 secondes seulement après sa montée au jeu ! 👌 #FiorentinaJuve pic.twitter.com/X8Uq4LHgIE — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 25, 2021

Benevento - Udinese

En début d'après-midi, l'Udinese s'est imposée sur la pelouse de Benevento avec des buts signés Milona (4e) et Arslan (31e). Viola avait relancé Benevento sur penalty (34e) avant que Stryger Larsen (49e) puis Braaf (73e) n'enfoncent le clou. Lapadula (83e) inscrivait le deuxième but des locaux en fin de partie mais n'évitait pas une défaite importante dans la course au maintien.