Le onze probable du Standard de Liège pour affronter Genk

Ce dimanche soir (20H45), le Standard de Liège croisera le fer avec le KRC Genk en finale de la Coupe de Belgique.

Le Standard de Liège a vécu une saison compliquée, mais a l'occasion d’accrocher une neuvième Coupe de Belgique à son palmarès, rejoignant ainsi Anderlecht, juste derrière le Club de Bruges et ses onze victoires. Pour cela, Mbaye Leye et ses troupes doivent venir à bout de Genk ce dimanche soir au stade Roi Baudoin. Excepté Bokadi et Vanheusden, tous les Rouches sont sur le pont.

L'entraîneur principal du matricule 16 dispose de plusieurs systèmes mais il y a de fortes chances pour que le 4-3-1-2 soit choisi. C'est le dispositif utilisé par les Rouches à Genk le 19 mars et lors des dernières rencontres.

Devant l'inamovible Bodart, on devrait retrouver Gavory, Laifis, Sissako et Siquet en défense. Au milieu, le trio Cimirot-Raskin-Bastien devrait être de la partie. Amallah occupera le poste de N°10 derrière le duo Klauss-Muleka. L'attaquant congolais est l'un des Rouches en forme avec ses 4 buts consécutifs en championnat.



Le onze probable du Standard de Liège : Bodart; Siquet, Sissako, Laifis, Gavory ; Cimirot, Rakin, Bastien ; Amallah, Muleka, Klauss