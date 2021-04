Ligue 1 : Rennes et Jérémy Doku cartonnent; Nantes se replace dans la course au maintien; Bordeaux corrigé

Place à la 34e journée de Ligue 1 avec cinq rencontres au programme de l'après-midi.

Rennes - Dijon

Rennes et Jérémy Doku (titulaire) étaient rapidement surpris lorsque Benzia ouvrait le score sur penalty (9e) pour Dijon. Mais Terrier (15e) offrait l'égalisation aux Rennais peu après. En seconde période, Camavinga servait Terrier (71e) pour son doublé, qui lançait Rennes. Les locaux alourdissaient le score via Tait (72e), Nyamsi (81e) puis Grenier dans les arrêts de jeu.

Strasbourg - Nantes

Ajorque (43e) permettait au Racing de Matz Sels (titulaire) de mener à la pause. Après le repos, Castelletto (53e) égalisait pour les Canaris avant que Ludovic Blas (76e) n'offre une victoire précieuse à Nantes, pour la course au maintien. A noter que ni Emond ni Limbombe ne son montés au jeu côté Nantais.

Lens - Nîmes

Les Nordistes ouvraient le score par Ganago (17e) avant de voir Sylla (24e) expulsé. A dix contre onze, Lens tenait bon mais pliait après le repos lorsque Ferhat (52e) égalisait sur penalty. Mais les Sang & Or arrachaient la victoire grâce à Haïdara (76e).

Lorient - Bordeaux

Bordeaux a reçu une véritable claque au Moustoir où Wissa (18e) et l'ancien Courtraisien Terem Moffi (20e et 43e) permettaient à Lorient de mener de trois buts à la pause. Terem Moffi encore lui plantait le 4e but des Merlus (80e) avant que Sissokho (83e) ne sauve l'honneur des Girondins.

Nice - Montpellier

En tout début d'après-midi, Laborde (3e) mettait Montpellier aux commandes avant que Nice ne retourne le match en une mi-temps grâce à Boudaoui (6e), Todibo (39e) et Murice (40e).