Mo Messoudi : "L'Antwerp se tire une balle dans le pied"

Le Great Old ne compte plus sur le Soulier d'Or lors des Playoffs 1. Son transfert à Anderlecht semble être un point de rupture.

Dans le studio de Sporza, les analystes Wesley Sonck et Mo Messoudi n'ont pas vraiment compris la décision de l'Antwerp concernant la mise à pied de Lior Refaelov.

"Je pense que Lior Refaelov est un joueur qui s'engagerait pleinement, même s'il a déjà signé ailleurs", a confié Mo Messoudi. "Il a également connu de belles années à l'Antwerp et il voudrait, je pense, terminer cette aventure d'une belle manière. Anderlecht ne sera probablement pas triste à ce sujet. C'est un concurrent direct pour la deuxième place. Anvers se tire une balle dans le pied", a estimé l'ancien joueur du Beerschot.



"Je ne comprends absolument pas ce choix de l'Antwerp", souligne Wesley Sonck. "C'est déjà arrivé une fois avec Juklerød. D'accord, Refaelov a pris une position claire pour lui-même, mais pourquoi n'est-il plus autorisé à donner le meilleur de lui-même pour son employeur actuel ? C'est incompréhensible. Maintenant, il part juste en vacances, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il va faire, s'entraîner pendant six semaines pour rien ?", a lâché l'ancien attaquant.