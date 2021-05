Alexander Blessin face à Clement et Kompany : "C'est un honneur pour moi"

Alexander Blessin est aux anges. Le coach du KV Ostende fait partie des trois nominés pour remporter le titre d'entraîneur de l'année en D1A, tout comme Philippe Clement (Club de Bruges) et de Vincent Kompany (Anderlecht). Le principal intéressé a réagi à la nouvelle sur son compte Twitter ce jeudi matin.

Dans un court message, l'homme de 47 ans s'est dit honoré de se retrouver aux côtés de Clement et Kompany. "C'est un honneur pour moi d'être nominé et de me retrouver aux côtés de deux coachs fantastiques dans le trio de tête."

I’m honoured to be nominated and stand alongside two fantastic coaches in the top three 🙌☺️ https://t.co/qZAOBYFWnp