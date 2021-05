Lukas Nmecha est fit pour le match contre Genk

Lukas Nmecha a eu un petit problème mercredi et a été sorti une demi-heure avant la fin du match. Deux jours plus tard, Vincent Kompany a pu dire avec certitude qu'il sera titulaire contre Genk samedi soir.

"Je pourrais semer le doute ici, mais je vais être honnête : il est apte à jouer", a déclaré Kompany en conférence de presse ce vendredi. "Il a eu quelques problèmes après une mauvaise réception suite à un centre en première mi-temps. Nous ne voulions pas perdre en mobilité et nous avions des options sur le banc. C'est pourquoi nous l'avions remplacé", a souligné le coach des Mauves.

Nmecha est important. Sans lui, Anderlecht ne serait pas là où il est aujourd'hui. Mais qu'en est-il maintenant de la saison prochaine. "Chaque chose en son temps", a déclaré Kompany en riant. "Plus il joue... On l’a rendu meilleur cette saison et il nous a rendu meilleurs. Cela ne le rend pas moins cher non plus. Ce sont des dossiers qui appartiennent à Peter (Verbeke) et au conseil d'administration. C'est un effort financier qu'il ne faut pas sous-estimer. Ne vous attendez pas à un cadeau de Manchester City", a conclu Kompany.