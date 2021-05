Serie A: Mario Innaurato préface le choc entre la Juve et l'Inter

Place au choc, samedi soir (18h30) en Serie A. Un duel entre les champions déchus et les nouveaux rois d'Italie qui, même si la messe est dite pour le titre, ne sera pas dénués d'enjeux... sportifs et symboliques.

C'est en tout cas l'avis de Mario Innaurato. L'ancien préparateur physique d'Anderlecht et des Diables Rouges, mais aussi de l'AC Milan et de la Fiorentina, consultant régulier pour Eleven Sports sur les matchs de Serie A, de Liga et de Bundesliga, s'attend à un duel particulièrement épicé entre la Juventus et l'Inter, ce soir, sur la pelouse du Juventus Stadium. D'abord parce que la Vieille Dame, cinquième de Serie A, est dans une position délicate. "Pour un club comme la Juventus, c'est impensable de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Financièrement, ce serait une catastrophe. Les Turinois n'ont donc plus le choix. Sportivement, c'est vaincre ou mourir, pour Andrea Pirlo et ses troupes." Après neuf ans de domination turinoise, l'Inter aura soif de revanche. Mais le nouveau champion d'Italie n'abordera pas non plus cette rencontre pour faire de la figuration. L'enjeu est plus important pour la Juventus, mais l'Inter voudra marquer son territoire. "Après avoir dû laisser les lauriers à la Juve pendant neuf ans, l'Inter aura soif de revanche. Il n'y aura pas de cadeau, ça c'est clair." Une rencontre de prestige pour l'Inter qui pourrait asseoir sa domination sur le championnat italien et un match spécial pour deux hommes forts club milanais. "Il y a au moins deux personnes qui auront à coeur de faire trébucher la Juve: c'est Antonio Conte, le coach, et Giuseppe Marotta, le directeur sportif, qui sont tous les deux passés par Turin. Il y a une terrible rivalité entre ces deux clubs et on sait qu'Antonio Conte trouvera les mots et les moyens pour motiver ses troupes." Un match dans le match entre Lukaku et Ronaldo.

"C'est vraiment un match qui promet, car les Nerazzurri joueront avec leurs tripes et leur cœur pour leur honneur et les Bianconeri n'ont pas d'alternative: ils doivent gagner. Donc on peut s'attendre un grand match", se réjouit Mario Innaurato.

Un match qui opposera aussi les deux joueurs les plus décisifs de Serie A: Cristiano Ronaldo (28 buts, 2 assits), d'un côté, Romelu Lukaku (22 buts, 11 assists) de l'autre. "Il y aura un match dans le match entre ces deux-là. Ce sont les deux buteurs, qui ont été décisifs tout au long de l'année et ça donnera encore un peu plus de saveur à ce choc", conclut un Mario Innaurato impatient de voir les deux clubs les plus titrés d'Italie en découdre.