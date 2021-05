RDC : Hector Cuper dévoile sa première sélection

La RDC a manqué de se qualifier pour la prochaine CAN et se tourne désormais vers le Mondial 2022.

Menés par leur nouveau coach Hector Cuper, les Léopards de la République démocratique du Congo ont un stage en Tunisie prévu le mois prochain, ainsi que deux matchs amicaux contre la Tunisie et le Cap Vert.

Dans cette optique, une liste de 32 joueurs a été dévoilée pour le premier stage de l'ère Cuper.

Plusieurs joueurs feront leur retour après avoir manqué le dernier rendez-vous de la sélection. On retrouve notamment Yannick Bolasie (Middlesbrough) ou encore Christian Luyindama (Galatasaray) et Paul-José Mpoku (Al-Wadha Club), alors que Chancel Mbemba, Fabrice Nsakala et Jackson Muleka seront également bien présents.

Cependant, l'ancien Carolo Neeskens Kebano (Middlesbrough) ou encore Dieumerci Mbokani sont par contre absents de la liste.