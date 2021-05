📷 Michy Batshuayi anticipe.... sa sélection

Michy Batshuayi s'est une nouvelle fois fait remarquer sur les réseaux sociaux.

Le Diable Rouge n'a pas suivi la conférence de presse donc... il a tweeté vers 12h00 qu'il était heureux de participer à l'Euro. Le problème, c'est qu'à ce moment-là la liste n'avait pas été dévoilée.

Sa justification? "Je n'ai pas l'application de l'Union Belge". Ces derniers lui ont donc envoyé le lien via les réseaux sociaux pour la prochaine fois, histoire de ne pas recommencer cette petite boulette.

(I don't have the app sorry I thought it was already official 🙈😂😂😂😂😂)— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) May 17, 2021